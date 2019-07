Alberto Gilardino sulla panchina della Pro Vercelli di Varini

Fuori provincia - Prima panchina professionistica per Alberto Gilardino. A soli due anni dalla fine della carriera in campo con la maglia dello Spezia, l'ex campione del mondo arriva alla guida tecnica dei bianchi del presidente Secondo e del diesse Varini. “Già l'ultimo anno alla Spezia avevo l'idea che avrei fatto il corso a Coverciano.Ho avuto la possibilità di farlo subito, non c'è stato neanche stacco tra il ruolo di calciatore e quello di tecnico e questo credo sia stata una fortuna. Ho ambizione e voglia”, ha detto in diretta durante la conferenza di presentazione trasmessa su Sky Sport come fu la sua presentazione da giocatore aquilotto. Succede in panchina a Vito Grieco.