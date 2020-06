Al Trapani penalizzazione di un punto, sabato arriva il Frosinone

Fuori provincia - La classifica di serie B torna a muoversi in coda ancor prima del ritorno in campo. Il Trapani scende al penultimo posto per via della penalizzazione di 1 punto inflittagli dal Tribunale federale nazionale nelle scorse ore. La motivazione è il ritardo nel pagamento degli "emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, per la mensilità di febbraio, e comunque, per non aver documentato alla Covisoc, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati". I siciliani scendono quindi a 24 punti e preparano la partita contro il Frosinone di sabato prossimo.