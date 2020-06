Aglietti ci crede: "Dobbiamo battere lo Spezia, sono fiducioso"

Fuori provincia - "Sono soddisfatto. La squadra sta bene ed è in fiducia. La bella prestazione di Crotone ci conforta". Il Chievo è carico, lo dice il suo tecnico Alfredo Aglietti nella conferenza che precede la partita di questa sera contro lo Spezia. "Io credo nella prestazione. Quando giochi come abbiamo fatto, anche non riuscendo a vincere, aumenti le certezze a differenza di certe vittorie che arrivano un po' per caso. Chiaro che adesso dobbiamo tornare alla vittoria". Fuori rimarrà Meggiorini mentre Giaccherini è tra i convocati: "Manderà in campo la formazione che reputo migliore".

Sullo Spezia. "Li avevo visti in difficoltà all'inizio nell'apprendere le idee di Italiano. Poi però sotto Natale ho visto un gruppo con una convinzione diversa e l'avevo indicata tra quelle che potevano ambire alla promozione. E poi come rosa, solo il Benevento ne ha una migliore. Tutte e due le squadre amano giocare a calcio e avranno la possibilità di vincere. Io però sono fiducioso". Italiano è un suo ex compagno: "Tatticamente sempre intelligente già in campo. A Verona sostituiva Corini che era il faro della squadra. Ci sono le premesse perché faccia una grande carriera. Sono contento perché è un bravo ragazzo".