Addio all'ex aquilotto Guizzo, giocò con Motto, Memo e Bonanni

Fuori provincia - Si è spento ieri a Volpago in provincia di Treviso, dove era nato, 78 anni fa, Gabriele Guizzo, ex centravanti dello Spezia di Evaristo Malavasi. Arrivato in aquilotto già in età matura giocò una stagione al Picco (69/70), segnando quattro reti in una squadra in cui militavano anche Motto, Bonanni, Rossinelli, Memo e tante altre bandiere storiche aquilotte. Dopo la carriera da calciatore, Guizzo ha allenato per qualche anno diventando lo scopritore di Massimo Palanca, centravanti che avrebbe trascinato il Catanzaro in serie A. Guizzo lascia la moglie Corinna, i figli Piergabriele e Valentina e cinque nipoti.