Addio a Navarrini, pioniere del rugby e disegnatore di Paperinik

Fuori provincia - La Federazione Italiana Rugby, il Presidente Gavazzi e il Consiglio tutto hanno appreso con profonda tristezza della scomparsa di Giancarlo Navarrini, Azzurro n.169, avvenuta oggi all’età di 84 anni. Nato alla Spezia il 10 giugno del 1935, Navarrini era stato per diciassette stagioni tallonatore con la maglia rossoblù del Rovigo, con cui aveva conquistato per cinque volte in carriera il titolo di Campione d’Italia, cui va af ad aggiungersi un sesto tricolore con il cremisi delle Fiamme Oro.

Con la Nazionale, Navarrini aveva disputato due test-match tra il dicembre del 1957 e quello del 1958, scendendo in campo dal primo minuto sia nell’8-0 di Milano alla Germania Ovest che nel 6-3 alla Romania al “Santa Maria Goretti” di Catania nella sua ultima apparizione internazionale. In memoria di Giancarlo Navarrini il Presidente federale Alfredo Gavazzi ha disposto che un minuto di silenzio venga osservato domenica 29 dicembre su tutti i campi d’Italia.

Di pari passo con la carriera sportiva, aveva portato avanti una brillante carriera artistica. Diplomato presso il Liceo Artistico di Venezia prosegue l’attività formativa sotto direzione artistica di Gisella Breseghello prima, in questo periodo è collega di studi, tra gli altri, di Giampaolo Berto, Gabbris Ferrari e Osvaldo Forno, e di Angelo Prudenziato, e Tono Zancanaro successivamente. L’attività artistica di Navarrini prosegue parallelamente nel campo pittorico ed in quello dei fumetti: disegna non solo la serie di Paperinik per la Mondadori ma anche tutta una serie di pubblicazioni sia dedicate alla pedagogia che all’educazione e di ispirazione che religiosa, notevole soprattutto la serie dedicata a Padre Pio. Sue opere si trovano presso collezioni pubbliche e private in Italia ed all’estero, in particolare in Francia, Germania e Svizzera per l’Europa, a Rio de Janeiro per il Sud America ed a Sidney per l’Australia.