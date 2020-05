Ad Ascoli demoliscono la vecchia curva e regalano i pezzi ai tifosi

Fuori provincia - Scatteranno ufficialmente alle ore 9 di lunedì 11 Maggio i lavori di demolizione della storica Curva Sud dello stadio Del Duca di Ascoli. I tifosi picenati ne avevano varcato le soglie l'ultima volta il 25 Ottobre 2016, in occasione del pareggio per 0-0 contro la Salernitana. Le scosse di terremoto del 26 e del 30 Ottobre 2016 resero totalmente inagibile quella sezione di stadio, con i tifosi bianconeri costretti a trasferirsi nella tribuna mobile installata sulla pista d'atletica, fino a quando la scorsa primavera è stata aperta la Tribuna Est dedicata a Carletto Mazzone. "Stiamo valutando come poter utilizzare pezzi della nostra gloriosa curva da poter poi donare ai tifosi", ha annunciato il sindaco Fioravanti. Nelle case dei tifosi potrebbe quindi trovare posto un frammento di storia del tifo locale.