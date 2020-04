Ad Arzachena tutti gli stipendi saldati nonostante lo stop forzato

Fuori provincia - Con un comunicato sul sito ufficiale, la famiglia dell'Arzachena Costa Smeralda ha voluto oggi ringraziare Gabriele Volpi e la Social Sport per aver corrisposto gli stipendi di marzo. Questo il testo della nota: "Il capitano, quale portavoce della squadra e dei collaboratori tutti dell’Arzachena Academy Costa Smeralda, ringrazia il Gruppo Volpi e tutti coloro che compongono la compagine societaria che, nonostante la grave emergenza venutasi a creare non solo sanitaria, ma anche economica, hanno ottemperato al pagamento dei rimborsi relativi al mese di marzo per tutti i tesserati e collaboratori della società dimostrando serietà, rispetto e valori etico-morali sin dall’inizio della stagione sportiva".