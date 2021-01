Acampora il reduce: "Il 2015 ricordo bellissimo, ma anche stasera..."

Fuori provincia - "Era un ricordo bellissimo quello del 2015, ma oggi non è stata da meno". Se lo dice Gennaro Acampora, che allora segnò il rigore decisivo e anche oggi ha giocato contro la Roma in Coppa Italia nel secondo ottavo di finale vinto all'Olimpico per lo Spezia. "Io non venivo da un momento facile, ma quando il mister ci chiama in causa facciamo sempre di tutto per farci trovare pronti. Recupero così la sfida contro il Napoli, che purtroppo ho dovuto saltare a causa del Covid in campionato. Da piccolo al vecchio San Paolo facevo il raccattapalle...".