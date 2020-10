A gennaio si sceglie il numero uno dell'atletica: Stefano Mei in corsa

Fuori provincia - Il consiglio federale della Federazione italiana di atletica leggera ha fissato la data di svolgimento dell’assemblea nazionale ordinaria elettiva: la seduta dell’organismo che lo Statuto FIDAL definisce come “supremo organo della Federazione”, si svolgerà il 31 gennaio del 2021. Quel giorno Stefano Mei proverà a diventare il numero uno dell'atletica italiana per la seconda volta, dopo aver sfiorato il 40% delle preferenze nel 2016 cedendo all'attuale presidente Alfio Giomi.

Definite le composizioni della Commissione verifica poteri e della Commissione elettorale nazionale. Per la prima: Giovanni Cappiello (presidente), Pia Cicoria (vicepresidente), Lucio Longo (vicepresidente), Massimo Marini (membro effettivo), Alessandra Battisti (membro effettivo), Marco Baliva (membro effettivo), Agata Fonte (membro effettivo), Mattia Praloran (membro effettivo), Claudia Manfriani (membro effettivo), Paolo Baldessarini (supplente), Cristina Mengoli (supplente), Bruno Carminati (supplente). Commissione Elettorale Nazionale: Fabio Pagliara (presidente), Alessandro Benincampi (componente) e Luigi Amendola.