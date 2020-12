A Torino il derby della Mole va alla Juve che ribalta tutto nell'ultimo quarto d'ora

Fuori provincia - JUVENTUS-TORINO 2-1

9' Nkoulou (T), 77' McKennie (J), 88' Bonucci (J)



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo (71' Alex Sandro); Kulusevski (57' Ramsey), Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala (91' Bernardeschi), Ronaldo. All. Pirlo



TORINO (3-5-2): Sirigu; Nkoulou, Lyanco, R. Rodriguez; Singo, Meité, Rincon, Linetty (90' Segre), Ansaldi; Zaza (74' Lukic), Belotti. All. Giampaolo



Ammoniti: Kulusevski (J), Lyanco (T), de Ligt (J), Lukic (T)



La Juve vince il derby della Mole nell'ultimo quarto d'ora dopo essere andata sotto: quanto basta per conquistare i tre punti ed installarsi al secondo posto in attesa delle altre partite. I bianconeri rimontano il gol di Nkoulou ribaltando il risultato nella ripresa con McKennie e Bonucci: due reti fotocopia, entrambe di testa su assist di Cuadrado. Al colombiano era stato annullata una rete dal VAR. La crisi del Torino sembra non arrestarsi: i granata rimangono terz'ultimi con sei punti nelle prime dieci giornate di campionato mai così pochi dal 2002/03, quando terminò la stagione con la retrocessione.