A Sarnano si iniziano a vedere i carichi, Mastinu e Buffonge a parte

Fuori provincia - Via con il lavoro atletico in quel di Sarnano. Lo Spezia inizia a sudare per mettere forza nella gambe dopo le prime di ambientamento nel ritiro di Sarnano. L'affiatamento è già garantito dall'aver mantenuto l'ossatura della rosa della scorsa stagione, ora c'è da faticare per due settimane prima del rientro in città. Italiano sfodera doti da grande motivatore, riunisce il gruppo e sprona tutti a dare il massimo. Per adesso lavorano a parte solo l'inglese DJ Buffonge, che presto dovrebbe unirsi al resto del gruppo, e Beppe Mastinu che è in fase di recupero dall'operazione al ginocchio subita la scorsa primavera. Il campo del "Maurelli" ha guadagnato l'approvazione di tutto lo staff.