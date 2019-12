A Natale in campo con i nomi di battesimo sulla maglia per il Gaslini

Fuori provincia - E' stata approvata la deroga richiesta dalla Lega B per consentire ai calciatori di scendere in campo in occasione della 18a giornata di campionato con maglie da gioco personalizzate con il nome di battesimo anziché il cognome nell’ambito del progetto ‘B come bambini’, con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il Gaslini di Genova e il Meyer di Firenze. È stata inoltre concessa in serie D la personalizzazione della maglia con il cognome del calciatore.