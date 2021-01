A Napoli una vittoria per 1-5 e la Supercoppa conquistata da Soda

Fuori provincia - Costa e Carapellese, due delle tre "C" che fecero la storia dello Spezia negli anni Quaranta firmarono l'1-2 con cui i bianchi espugnarono Napoli al primo incrocio. Era il 13 dicembre del 1942 e forse l'aspetto più curioso è che la rete dei padroni di casa fu segnata da Vinicio Viani. Proprio quel Vinicio Viani che sarebbe poi finito nello Spezia dei Vigili del Fuoco del 1944 con Ottavio Barbieri in panchina. Sei anni dopo, nel 1948, uno 0-0 fu il preambolo dell'incredibile 1-5 della stagione successiva con le reti di Ragazzo, Malavasi, Pozzo e la doppietta di Reddi. Incredibile perché i campani avrebbero vinto quel campionato con una sola sconfitta casalinga, appunto quella contro gli aquilotti. Luigi Scarabello mandò in campo Lenzi, Uram, Pramaggiore, Cappelli, Bertoni II, Bragoni, Reddi, Broccini, Malavasi, Pozzo e Ragazzo.

In campionato bisognerà aspettare quasi sessant'anni per ritrovare lo Spezia ai piedi del Vesuvio. Nel campionato 2006/07 finì 3-1 per i partenopei. Bella però la prova dei bianchi, capaci di agguantare con Colombo il pareggio momentaneo pur in dieci prima dei gol nel finale di Calaiò e Bucchi. Infine da ricordare l'1-1 per la finale di ritorno della Supercoppa di Lega Pro con le reti di Pelatti e Montervino che consegnò nel 2006 il trofeo allo Spezia. In campo per Soda c'erano Rubini, Bianchi, Fusco, Maltagliati, Gorzegno (69' Addona), Padoin, Paruta, Saverino, Alessi, Pelatti (77' Ciarcià), e Guidetti (70' Guariniello).