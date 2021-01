Fuori provincia - "Avete scelto una brutta strada... Rispettate chi questa maglia la ama e vi paga!". La firma è Curva A, quella degli ultras del Napoli. Questa mattina hanno lasciato un messaggio non esattamente distensivo nei confronti della squadra, rea di aver perso una sfida molto sentita come quella di Verona. In questo clima i partenopei hanno iniziato la preparazione della partita contro lo Spezia di giovedì sera per i quarti di finale di Coppa Italia.