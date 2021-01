A Luca Pairetto la delicata conduzione di Roma-Spezia

Fuori provincia - Tocca a Luca Pairetto di Nichelino arbitrare Roma-Spezia di sabato (ore 15) valevole per l'ultima giornata d'andata della serie A 20/21. Designato il fischietto piemontese per una sfida che si presenta non facile contando come, dopo il fattaccio delle sei sostituzioni, c'è chi ha voluto in qualche modo imputare all'incolpevole sestetto arbitrale una mancanza di comunicazione con la panchina romanista. Viene scelto il 36enne, che ha già arbitrato otto volte all'Olimpico ed è peraltro uno dei professionisti incontrati più volte dallo Spezia. Ben 17 i precedenti in ogni serie - dalla Lega Pro alla serie A - e anche nei playoff di serie B e in Coppa Italia. L'ultimo è il recente 0-1 subito in casa dal Verona.

Con lui ci saranno gli assistenti Alessandro Lo Cicerto di Brescia e Valentino Fiorito di Salerno. Quarto ufficiale il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR si siede Luca Banti di Livorno, che chiamò giustamente all'onfield review Fabbri in quel di Torino per convertire il giallo a Vignali in un rosso. AVAR sarà Stefano Del Giovane di Albano Laziale.