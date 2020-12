A Crotone prima marcatura di Nzola e Vignali doppio assistman

Fuori provincia - Fu una giornata importante quella di Crotone-Spezia dello scorso inverno. Una vittoria che fece degli aquilotti una seria candidata alla promozione a fianco proprio dei calabresi. Fu anche l'occasione dell'esordio dal primo minuto di M'Bala Nzola e del suo primo gol in maglia bianca. Finì 1-2, con il momentaneo pareggio di Maxi Lopez su rigore e la rete definitiva di Ragusa imbeccato da una grande azione di Gyasi. Italiano mandò in campo Scuffet, Ferrer, Erlic, Capradossi Marchizza, Maggiore (27'st Acampora), M. Ricci, Mora, Ragusa (45'st Galabinov), Nzola (22'st F. Ricci) e Gyasi.

Ben più rotondo il successo della stagione precedente, con Pasquale Marino in panchina. Lo Spezia vinse per 0-3 grazie al bellissimo gol in apertura di De Francesco e alla doppietta di Pierini, specialista nel colpire da subentrante. In campo Lamanna, De Col, Terzi, Capradossi, Crivello, Bartolomei, Ricci, De Francesco (28'st Mora), Vignali, Gyasi (43'st Gudjohnsen) e Bidaoui (12'st Pierini). Stupenda l'azione del terzo gol: tacco di Gudjohnsen e assist di Vignali al limite (il secondo della sua partita), tutto di prima.

Ultima sconfitta che risale al 2015, un brutto 2-0 propiziato da un'espulsione cervellotica che colpì Migliore. Serata che azzoppò le ambizioni della squadra di Nenad Bjelica di rincorrere il secondo posto. In campo Chichizola, Milos, Datkovic, Bianchetti, Migliore, Bakic, Brezovec, De las Cuevas (27'pt De Col - 1'st Valentini), Catellani (31'st Cisotti), Situm e Nenè. Segnò una doppietta un giovane Stefano Padovan.



Crotone-Spezia

Vittorie Crotone 2

Pareggio 1

Vittorie Spezia 4