distantimauniti, scende in campo anche il mondo del calcio

Fuori provincia - La FIGC ha aderito a #distantimauniti, la campagna ideata dal Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora in risposta all’emergenza Coronavirus e lanciata grazie al coinvolgimento di atlete e atleti che rappresentano l’eccellenza dello sport italiano. Tra i tanti sportivi che hanno partecipato al lancio della campagna ci sono i capitani della Nazionale di calcio maschile e femminile, Leonardo Bonucci e Sara Gama.

“In questo momento in cui abbiamo chiesto al Paese di rispettare indicazioni particolarmente impegnative – si legge nella lettera inviata dal Ministro Spadafora al presidente della FIGC Gabriele Gravina – desidero ringraziarVi per aver voluto aderire alla campagna #distantimauniti”. Questo il testo del messaggio condiviso sui profili Facebook, Instagram e Twitter degli atleti: “Le distanze non devono separarci. Anche se sei giovane è il momento di rispettarle. Allunga un braccio verso l’altro e sembrerà quasi di toccarci. #DistantiMaUniti #iorestoacasa”. È dedicato alla campagna anche uno spot che andrà in onda negli spazi istituzionali messi a disposizione dalla Rai e sulle emittenti che decideranno di aderire.