"Vorrei riproponessimo questa prestazione per le prossime tredici partite"

Fuori provincia - "Anche nel secondo tempo abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Non puoi concedere neanche una mezza occasione ad avversari così. O argini tutto, o vieni castigato. La prestazione è stata ottima, anche se dispiace tornare a casa senza punti". Si tiene tutta la prestazione Vincenzo Italiano dopo il 3-0 subito dallo Spezia contro i campioni d'Italia della Juventus. Filosofeggia il giusto e non cambia di una virgola il suo modo di vederla, convinto che "gli episodi girano a tuo favore quando ci credi, quanto sei determinato e hai voglia di importi".

Bene allora la voglia di imporre il proprio gioco, almeno fino alla trequarti. "Abbiamo avuto tante occasioni per colpire ma non siamo riusciti ad affondare. Noi dobbiamo sempre cercare di fare questo tipo di partita, concedendo il meno possibile. Poi è che se entra un nazionale spagnolo... se c'è in campo il calciatore più forte del mondo che ti fa il 3-0 in contropiede... Prendiamoci però le cose positive, che sono tante, e proponiamole di nuovo nelle tredici partite che rimangono".