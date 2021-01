"Via le strisce bianconere dalla grafica, lo Spezia non è la Juventus"

Fuori provincia - Bianconeri? No, grazie. I colori sono l'inizio di ogni rappresentazione nella simbologia calcistica. Così negli ultimi giorni si è creato, attraverso i social, un movimento che chiede di rivedere l'abito che la Lega di serie A attribuisce nelle proprie grafiche televisive allo Spezia Calcio. Non piacciono ai tifosi aquilotti quelle righe bianche e nere verticali che fanno da sfondo alle competizioni ufficiali durante le dirette televisive. Troppo simili alla Juventus, troppo poco rispettose dell'immagine stratificata in 115 anni di storia che si festeggeranno ad ottobre. Un contorno nero sì, ma non di più. Al grido di "Siamo bianchi, non bianconeri", sono partite le prime mail per chiedere di rivedere il lavoro di computer che copre gli spalti svuotati dalle pandemia. In attesa di sostituirli con sorrisi e colori reali degli spettatori, l'occhio vuole comunque la sua parte.