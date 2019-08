'Spezzino birra piccola', lo sfottò dei tifosi della Carrarese

Fuori provincia - Sono ormai otto lunghi anni che lo Spezia gioca in serie B, e la nostalgia è tanta al di là del Parmignola. Lontani nella categoria ma vicini con il pensiero, ieri nella trasferta di Pontedera (gialloblu sconfitti 3 a 1) i tifosi della Carrarese hanno in augurato la propria stagione calcistica in campionato esponendo un uno striscione che recitava testualmente “Spezzino birra piccola“. Un modo per tenere viva una rivalità calcistica di lunga data, ma che purtroppo per i nostri vicini continua ad avere una sua storia solo nella terza serie.