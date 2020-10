Fuori provincia - La Juventus non ha comunicato l'esito del tampone che avrebbe dovuto dare il via libera all'utilizzo di Cristiano Ronaldo domani sera contro il Barcellona. La tv portoghese intanto lancia l'indiscrezione per cui l'asso sarebbe ancora positivo. Se uno più uno fa due, l'attaccante salterà la Champions League e, a cinque giorni da Spezia-Juventus, rimane in dubbio anche per la sfida agli aquilotti.