"Rispetto lo Spezia, ma dipenderà tutto da noi"

Fuori provincia - "Lo Spezia l'ho visto in tutte le partite di questa stagione e la sua classifica non è veritiera. Molte partite gli sono andate male, ma c'è una rosa di primissima qualità e un allenatore molto bravo. In più ci sarà un ambiente caldo. La serie B è questa: se non affronti la partita in modo giusto, perdi anche contro l'ultima. E secondo me lo Spezia lotterà per i play-off". Filippo Inzaghi non guarda la classifica e se lo può permettere. Vive un po' una situazione opposta a quella di Italiano, a cui nessuno discute il gioco ma che non raccoglie risultati. Il Benevento non ha ancora perso, ma non ha neanche incantato nonostante una rosa di primo piano. "Sono tranquillo perché vedo gli allenamenti e l'interpretazione di queste partite fatte. I fischi? Non erano indirizzati a noi ma all'arbitro. Non vorrei percepire nell'aria la sensazione che non si veda l'ora che noi perdiamo una partita. Si va sempre a cercare il pelo nell'uovo... non mi piace. Fino ad ora abbiamo dato grande dimostrazione di gioco. Anche domenica secondo me abbiamo giocato un ottimo calcio. Per la mole di gioco fatto potevamo vincerne qualcuna in più. La rabbia del non aver vinto contro l'Entella dobbiamo portarla nella prossima partita".



Gli uomini per 'ammazzare il campionato' non gli mancano. "Io ho tante alternative, se mi manca Sau ho Armenteros. Insigne oltretutto secondo me può fare la punta, la seconda punta e il trequartista. I dubbi li avrò fino a sabato, ma la squadra mi lascia molto sereno da questo punto di vista. Schiattarella è un giocatore importante, quando rientrerà potremmo giocare a tre o a a due. Ma adesso non posso ancora pensarci. Per ora abbiamo trovato un ottimo equilibrio che ci ha dato tanto".

Non è detto ci sarà turnover. "Stiamo bene, giocheranno i migliori. Non c'è bisogno di fare rifiatare nessuno anche perché dopo ci sarà la sosta che per noi arriva nel momento giusto. Tirare il fiato ogni tanto fa bene. Sarebbe il massimo arrivarci con un risultato positivo alle spalle. La classifica è buona, vincere ora sarebbe importante per il morale della squadra".

Un Benevento d'assalto? "Dipenderà da noi, anche se rispetto lo Spezia e il suo allenatore. Conosco quei tifosi per la loro passione e daranno tutto. Noi dovremo avere il piglio giusto, con la mentalità di chi vuole sempre vincere. Quando perderemo spero arrivi perché abbiamo incontrato qualcuno più forte di noi e non per nostre disattenzioni".