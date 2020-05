"Ripresa del calcio dipende da come evolve la curva del contagio"

Fuori provincia - Il ministro Vincenzo Spadafora, che regge la delega allo sport, torna a parlare dell'eventuale ripresa dei campionati di calcio. Lo fa ad un question time alla Camera su interrogazione del deputato Andrea Rossi del Partito Democratico. “Spero a nessuno sfugga la dimensione economica e sociale che il calcio rappresenta per l'Italia”, il preambolo del parlamentare. “Ho mantenuto sempre un rapporto collaborativo con la federazione gioco calcio - la risposta del ministro -. La roadmap è ancora valida: ripresi gli allenamenti individuali dal 4 maggio sul base di un protocollo validato dal Comitato tecnico scientifico. Il 18 maggio auspicabilmente la ripresa di tutti gli allenamenti di squadra, che avverrà con le stesse modalità. La FIGC ha proposto un protocollo su cui il Comitato ha pensato di fare un approfondimento. L'audizione avverrà domani e speriamo possa dare via libero al protocollo, tenendo presente che il calcio non può garantire il distanziamento di sicurezza”.

Intanto la FIGC ha rimandato il Consiglio federale previsto per venerdì, proprio in virtù della mancanza di una decisione da parte del governo. “Negli ultimi giorni c'è stato un inasprirsi del dibattito politico e mediatico. L'idea di stabilire ora e subito una data di ripresa dei campionati contrasta con l'esigenza di basarsi sull'andamento dei dati del contagio. Anche l'Inghilterra, che sembrava pronta a riprendere, ha rinviato di una settimana la ripresa degli allenamenti. Auspichiamo vivamente che i campionati possano riprendere, ma oggi è impossibile definire una data certa”. Tutto dipenderà da come evolverà la curva del contagio nelle prossime due settimane.