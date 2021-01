"Peggior partita, grande risultato: in settimana lavoreremo con il sorriso"

Fuori provincia - “Il contrario di quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Forse oggi la nostra peggiore partite eppure portiamo a casa tre punti contro una squadra che di livello molto superiore a noi. Una vittoria che ci permette di creare entusiasmo, muovere la classifica e lavorare con il sorriso in settimana. La situazione stava diventando pesante ultimamente”. Vincenzo Italiano respira dopo sette giornate difficili con soli due punti fatti. Non è solo la vittoria, è anche averla trovata in dieci uomini contro una squadra così forte tecnicamente e brava a costruire gioco.

“In questa categoria rimanere in dieci è veramente difficile. Bravi i ragazzi a rimanere in partita. Sono rimasto sorpreso anch'io dalla loro reazione. Abbiamo ancora tanto da lavorare, ma intanto ci prendiamo questa iniezione di fiducia”. I cambi hanno determinato la rimonta. “Ho sempre il timore di rimanere a ridosso della nostra area, di consegnare il pallone agli avversari. Pobega e Gyasi sono entrati bene e sono contento. L'idea era quella ed è andata bene. Tante volte non riesci a cambiare le gare, oggi hanno dato un contributo importante”.