"Contento per Gyasi, ma dagli attaccanti serve più concretezza"

Fuori provincia - "Mercoledì avevo cambiato undici giocatori, oggi hanno giocato altri. Vedo tutti sorridenti, tutti che hanno voglia di vincere. Si stanno divertendo. Io gli chiedo solo di dare battaglia ogni settimana, poi si può perdere o vincere". Così Vincenzo Italiano sul suo Spezia che ha portato a casa sei risultati utili nelle ultime sette partite tra campionato e Coppa Italia. Però contro il Cagliari la partita si poteva condurre con meno sofferenza dopo quel primo tempo di assoluto dominio. "Negli spogliatoi ho detto ai ragazzi di essere più concreti, più incisivi. Nell'uno contro uno devono chiedere molto di più da loro stessi. Quando arrivi lì devi essere voglioso di fare la differenza. Anche nella scorsa partita abbiamo creato tanto ed è un aspetto su cui lavoreremo in settimana".

L'attacco ha segnato tutto adesso. "Sono contento per Gyasi per il suo primo gol stagionale. Piccoli? Ma tutti quelli che sono entrati lo hanno fatto con lo spirito di chi vuole trovare il pari. Io lavoro con un gruppo intelligentissimo. Le partite le puoi recuperare anche al 98esimo e questo dobbiamo saperlo. Lui è un ragazzo del 2001 che mercoledì ha fatto una partita straordinaria e volevo anche premiare.

Il rigore di Nzola. "Ha fisicità, ha qualità. Ha tutto per far bene in categoria. Se si convince di essere più decisivo negli ultimi metri, sono convinto che per stazza ed età può ritagliarsi uno spazio importante in categoria. Poi lotta, si sacrifica, cerca di non sprecare neanche n pallone".