"Contento della prova di chi aveva giocato meno"

Fuori provincia - "Hanno giocato tanti ragazzi che non avevano trovato molto spazio in precedenza. E tutti hanno fatto una gara stupenda, creando tanto e senza mai disunirsi. Siamo molto contenti, è stata davvero una bella serata". Così Vincenzo Italiano coglie il passaggio del turno in Coppa Italia a scapito del Bologna. Partita bellissima e ricca di colpi di scena. "E' stata molto aperta, noi siamo partiti bene poi il Bologna è tornato come ci aspettavamo. Non ci siamo disuniti a quel punto, siamo rimasti dentro la gara ed è arrivato questo risultato".

L'avversaria ha schierato tanti pezzi importanti della rosa. "Abbiamo vinto contro una squadra fortissima, che si era presentata per passare il turno. Ci regaliamo il match contro la Roma. Sono contento per Piccoli, Farias e Giulio. Quando ottieni queste risposte da chi non giocava da qualche tempo, è davvero bello. Abbiamo rischiato certo, ma anche creato i presupposti per segnare ancora. Tutti sanno che non è una vergogna andare in panchina, semmai è giusto entrare ed essere decisivi". Un plauso a Krapikas in questo senso. "Titas ci ha tenuti in partita con questo rigore parato, sono molto contento per lui".

Infine un ricordo di Maradona. "Napoli e quello stadio pieno sono rimasti nel cuore a tutti. E' stato il più grande di tutti".