"Affrontare lo Spezia come se fosse una delle prime in classifica"

Fuori provincia - "In questo momento facciamo fatica ad essere efficaci sotto porta come ad inizio campionato. Quando arrivi lì serve la qualità. Ma le partite le stiamo sempre comandando noi, mettendo una marea di palloni in area avversaria". Roberto De Zerbi vuole lasciarsi alle spalle un gennaio deludente dal punto di vista dei risultati per il Sassuolo. Non dal punto di vista del gioco però, dice il suo allenatore. "Né contro il Parma, né contro il Cagliari ci stava la sconfitta. Hanno trovato prima il gol loro, ma l'avremmo potuto trovare noi. Siamo andati sotto per imprecisione, per un errore, ma perderla sarebbe stato ingiusto".

Per il tecnico è anche una questione di forma dei singoli. "La squadra non è ancora al cento per cento a livello fisico. Ora ci stiamo allenando bene e siamo in crescita, ma dobbiamo recuperare giocatori che fanno la differenza. Caputo e Defrel devono crescere, Berardi l'ho trovato molto bene e potrebbe iniziare dal primo minuto. Anche Traoré e Djuricic stanno bene e danno garanzie, come Raspadori. Non credo ci sia un giocatore più determinante di un altro nel complesso, però se parliamo di fare gol: Caputo, Berardi e Defrel sono i più importanti".

Sullo Spezia. "Dobbiamo pensare come se giocassimo contro una delle prime della classe. Sono una squadra organizzata, verranno per fare la partita. Non ci cambia a noi trovare una squadra che difende bassa ad una che ti attacca. Si stanno facendo spazio con prestazioni e risultati, ma noi pensiamo a noi stessi".