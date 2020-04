Viviani e Pucciarelli: "Per gli artigiani liquidità subito"

Fuori provincia - “In queste ore stiamo ricevendo decine di segnalazioni da parte di commercianti e artigiani che, in vista della cosiddetta fase 2 di riapertura, hanno profondi problemi di liquidità. Stanno continuando a pagare bollette, affitti, hanno assegni emessi che stanno andando all’incasso da parte dei fornitori, dipendenti che vedranno il pagamento degli ammortizzatori sociali probabilmente a maggio, merci, come nel caso dei negozi di abbigliamento, che dovranno essere svendute perché ormai fuori stagione. A questo quadro si aggiunga che gli adempimenti fiscali a carico delle imprese sono stati solo sospesi e che arriveranno come una mannaia a giugno, per giunta con gli interessi per chi avrà scelto la strada, quasi obbligata, della rateizzazione. Inoltre, ci sono casistiche di attività imprenditoriali che necessitano di chiarimenti a carattere nazionale: pensiamo a tutto l’indotto del settore wedding. Quali tutele per i futuri sposi per non cadere in contenziosi legali per la rinuncia di servizi collegati alle cerimonie che non potranno tenersi per motivi di sicurezza sanitaria? E quali tutele per le imprese e i professionisti che perderanno la richiesta di servizi? Occorrono cornici normative precise e soprattutto un’iniezione di liquidità forte da parte del governo che a oggi, tra Dl Cura e Dl Credito, non ha previsto nessun aiuto concreto, ma solo la possibilità di fare debito per le nostre imprese. Con i debiti il nostro tessuto economico, fatto di micro e piccole imprese, non avrà la forza necessaria per rialzarsi: servono misure a fondo perduto”. Lo dichiarano la senatrice della Lega e il deputato della Lega Lorenzo Viviani.