Viviani e Pucciarelli: "La Calabria segue la Liguria e apre alla pesca sperimentale"

Fuori provincia - “La Calabria segue l’esempio della Liguria sulla pesca dei bianchetti o sardelle. La campagna sperimentale punta a verificare tempi, luoghi e modalità di pesca e ad acquisire elementi sulla composizione in specie del pescato protraendosi per una durata massima di 2 mesi, nel periodo compreso tra gennaio e marzo. Speriamo che questo tipo di pesca tradizionale venga mantenuta nel rispetto dell’ecosistema marino. Si tratta di una pratica secolare che da troppo tempo subisce, unitamente alla crisi della piccola pesca, le conseguenze assurde di normative Ue che, sulla base di studi e verifiche scientifiche, hanno bisogno di necessari adeguamenti e deroghe nazionali”. Lo scrivono in una nota il deputato Lorenzo Viviani e la senatrice Stefania Pucciarelli della Lega.