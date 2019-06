Viviani chiede un commissario straordinario per la Pontremolese

Fuori provincia - “Sono 25 anni che il territorio aspetta l'attivazione della linea Pontremolese, i cui lavori sul versante emiliano, tra Berceto e Fornovo, sono al palo. L'individuazione di un commissario potrebbe agevolare un'accelerazione dei lavori, il cui completamento secondo il cronoprogramma di Rfi è fissato per il 2025”. Lo dichiara il deputato della Lega Lorenzo Viviani che ha presentato, come primo firmatario, un ordine del giorno collegato al dl Crescita per includere nell’elenco delle opere per le quali vengono nominati i Commissari straordinari anche la linea ferroviaria La Spezia – Parma.



