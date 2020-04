Viviani (Lega): "Sugli aiuti a pesca e agricoltura nessuna risposta"

Fuori provincia - “Nulla nel Dl Cura, nessuna risposta dal ministro Bellanova oggi in aula, ma possibilità solo di eventuale indebitamento con il Dl Liquidità: agricoltura e pesca sono i settori Cenerentola, abbandonati da questo governo, che dimostra ancora una volta di non voler valorizzare comparti di punta per un possibile rilancio dell’economia del Paese. Eppure i nostri agricoltori continuano a lavorare, i nostri pescatori a uscire per mare, ma con gravi perdite e difficoltà legate al lockdown. Per di più, non possono accedere agli ammortizzatori sociali: le campagne, i vigneti in vista della vendemmia, gli animali non possono essere abbandonati e le imprese sono costrette a mantenere le aperte le attività e i dipendenti al lavoro. Fino a oggi il governo ha stanziato 100 milioni di euro per tutte le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura: una goccia nell’oceano se pensiamo che il florovivaismo, solo in Liguria, ha danni stimati per 200 milioni di euro. Per la vendita al dettaglio, ancora dubbi e incertezze visto che il codice Ateco di queste attività non sono stati inseriti nelle nuove aperture, ma sono lasciati alla libera interpretazione dei Prefetti. Ancora nebbia fitta, poi, sui tempi dei rimborsi dei fermi biologici per la pesca, degli anni scorsi, che potrebbero dare una boccata d’ossigeno alle nostre marinerie. A conti fatti questo governo si dimostra forte con i deboli, cioè agricoltori e pescatori, e debole con i forti, a partire dall’Unione europea dove la voce delle nostre imprese non è stata portata da questo governo. Con le risorse destinate per ora, agricoltori e pescatori non potranno permettersi neppure una bustina di zucchero, figuriamoci un caffé”.



Lo dichiara il deputato della Lega e capogruppo in Commissione Agricoltura alla Camera Lorenzo Viviani, intervenuto oggi in aula in occasione dell’informativa del ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova.