Viviani (Lega): "Slitta approvazione interventi per settore ittico"

Fuori provincia - "Non possiamo che prendere atto dello slittamento dell'approvazione del provvedimento per gli Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale, condiviso in modo bipartisan. Con il passaggio in Commissione Bilancio e la successiva trasmissione alla Ragioneria dello Stato, la proposta di legge non tornerà in aula per l’approvazione finale prima del prossimo anno, visto che avrà priorità, nel frattempo, l’approvazione della manovra di Bilancio. Il risultato è che il settore ittico, che si trova a fare i conti con crescenti difficoltà, dovrà ancora aspettare. Ci sono riforme che non possono aspettare a partire dalla semplificazione normativa per il settore all’accesso degli ammortizzatori sociali. Mi auguro che nel frattempo questo governo dia finalmente un segnale di attenzione, con stanziamenti adeguati nella legge di Bilancio, al comparto ittico che, tra quelli dell'agroalimentare, è uno dei più colpiti dalla chiusura serale dei ristoranti, visto che la commercializzazione per la somministrazione in locali pubblici rappresenta una delle principali fonti di fatturato”. Lo dichiara il deputato della Lega e relatore del provvedimento alla Camera Lorenzo Viviani.