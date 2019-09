Viviani (Lega): "Decreto clima studiato per fare cassa, altro che green"

Fuori provincia - "Il DL Clima è una sciagura senza precedenti per l'economia del nostro Paese. I tagli feroci previsti nella bozza del provvedimento sarebbero letali per settori fondamentali come agricoltura e pesca e per la competitività del nostro sistema Paese. Colpire così duramente gli attuali sussidi previsti per i carburanti utilizzati da coltivatori e pescatori, così come rivedere i regimi fiscali sulle loro attività, significherebbe per molti chiudere bottega, mentre per altri pochi sopravvissuti l'aumento dei prezzi da applicare sui propri prodotti sarebbe inevitabile, con tutte le conseguenti ripercussioni per le tasche di famiglie e consumatori. Peraltro, solo il 50 per cento degli importi ricavati dai tagli alle agevolazioni fiscali sarebbe destinato al fondo per il finanziamento di interventi in materia ambientale; il restante 50 per cento finirebbe infatti nel bilancio dello Stato. In altre parole, un provvedimento spacciato per rispettoso dell'Ambiente, ma in realtà studiato a tavolino per fare cassa a suon di tasse. Altro che 'green': questo è un decreto da Profondo Rosso". Così il capogruppo Lega in Commissione Agricoltura della Camera, il deputato spezzino Lorenzo Viviani, consigliere comunale alla Spezia.