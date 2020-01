Vazio a Toti: “Risposta scomposta conferma preoccupazioni”

Fuori provincia - “Il sottoscritto conosce molto bene le leggi e conosce anche quelle leggi morali che invece Toti pare ignorare. Farsi finanziare in questo momento, con infrastrutture autostradali in ginocchio, da chi gestisce le autostrade oltre a generare un conflitto di interessi enorme è semplicemente pazzesco. Altro che ambiguità!”.

Lo dichiara Vazio, vicepresidente della commissione Giustizia della Camera, replicando al governatore ligure Giovanni Toti.

“Tra l’altro il presidente della Regione risponde alle mie contestazioni tirando in ballo fatti che non riguardano il sottoscritto e la Liguria e che non c’entrano nulla con autostrade, viadotti e opere; e soprattutto senza neppure entrare nel merito della questione sollevata, ovvero circa i finanziamenti ricevuti, l’essersi interessato del rinnovo della concessione della A10 e la richiesta di essere investito di un ruolo in totale conflitto di interesse quale quello di commissario straordinario per le infrastrutture”.

“Non è solo una questione giuridica, ma anche politico-morale, anche perché con l’attuale situazione delle autostrade liguri il lavoro da fare per un piano infrastrutturale serio e concreto è lungo e difficile e non può essere compromesso da una mancata trasparenza, indispensabile in questa fase”.

“La sua scomposta reazione conferma purtroppo tutte le mie preoccupazioni”.