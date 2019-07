UE, Cassinelli (FI): "Europa cambi rotta su Blue economy"

Fuori provincia - “Il congresso di Assarmatori fissa un punto preciso. La politica marittima e una politica per il Mediterraneo restano il più grande fallimento UE. Condivido le preoccupazioni di Stefano Messina, presidente Assarmatori: salvo rarissime occasioni, l’Europa non si è mai occupata in modo razionale della politica del mare nonostante sia un comparto imprescindibile per Paesi come l'Italia. Forza Italia si augura che l’Europa e questo governo possano finalmente cambiare rotta aiutando la cosiddetta Blue economy”. Lo ha detto il deputato Roberto Cassinelli di Forza Italia.