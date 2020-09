Tumulazione animali d'affezione, via libera dal consiglio dei ministri

Fuori provincia - “Ottima notizia per tutti cittadini che hanno un animale d’affezione e che considerano il proprio amico a quattro o due zampe uno di famiglia: il Consiglio dei Ministri dello scorso 3 settembre non ha impugnato la legge in merito alle norme relative alla tumulazione degli animali di affezione nelle tombe di famiglia. La proposta di legge, a mia prima firma, aveva ottenuto in Consiglio regionale una votazione favorevole. Ad appena due mesi dalla seduta consiliare dello scorso luglio, arriva quindi la vittoria del M5S e non certo l’impugnativa attesa da un esiguo numero di consiglieri: la n. 15 del 10/07/2020 è a tutti gli effetti una legge vigente della Regione Liguria e d'ora in poi chi lo desidererà, dunque, potrà far seppellire il proprio animale da compagnia, quando questo verrà a mancare e previa cremazione, nella tomba di famiglia. Una vittoria di civiltà”, fa sapere il capogruppo M5s e candidato alle Regionali 2020 Fabio Tosi.