Toti a Porto Cervo per parlare di turismo d'elite

Fuori provincia - Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha partecipato oggi a Porto Cervo, in Sardegna, alla quinta edizione del Forum del lusso possibile. "Oltre al fondamentale turismo nautico che in Liguria porta lavoro e ricchezza – ha scritto il presidente sulla sua pagina Facebook – lusso vuol dire anche tradizione. Come in Sardegna, anche noi liguri viviamo in una regione bellissima, ma dobbiamo conservare e preservare l'ambiente e il nostro territorio, valorizzare l'entroterra, proteggere il mare che ci ha fatto conquistare 30 bandiere blu e far conoscere le nostre eccellenze enogastronomiche e l'artigianato di qualità. Questi sono i gioielli della Liguria, questo è il nostro lusso".