Toti: "Le scuole non possono rimanere aperte a dispetto di tutto"

Fuori provincia - "Le scuole non possono rimanere aperte a dispetto di tutto. Laddove ci sono condizioni critiche si interviene anche se non fa piacere". Lo ha affermato Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il gov, preoccupato anche dall'abbassamento dell'età media dei contagiati, conversando con Cesare Zapperi afferma che "finora è parso che sulla scuola si consumasse una battaglia ideologica tra chi ama la cultura e chi è bifolco e pensa solo all’economia. È evidente che non è così. Bisogna essere concreti. E agire con provvedimenti mirati e rigorosi".