Toti: "Centrodestra si impegni nel governo Draghi"

Fuori provincia - Anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, oggi pomeriggio ha preso parte alle consultazioni incontrando il presidente incaricato Mario Draghi in rappresentanza dei gruppi parlamentari di Cambiamo al Senato e alla Camera. “Abbiamo ribadito a Draghi che guardiamo con grandi disponibilità e attenzione e con spirito propositivo allo sforzo che sta facendo – ha affermato Toti a Montecitorio -. Ci auguriamo che possa nascere un governo che sommi le migliori energie del Paese e che abbia la base parlamentare più vasta e plurale possibile, un governo a cui si possano aggregare davvero tutte le sensibilità senza alcun sbarramento o veto”. Dal presidente Toti un netto no a “riedizioni di maggioranze che già hanno governato il Paese”. Il gov ha altresì ribadito la convinzione che “il centrodestra dovrebbe in qualche modo impegnarsi in questo governo, ci auguriamo nel modo più ampio possibile” e che “un governo di unità nazionale debba coinvolgere non solo l'insieme delle forze politiche nel modo più ampio possibile ma anche quello delle forze sociali, economiche culturali, per un vero sforzo di ripartenza e di rinascita che deve partire dalla politica ma non deve restare relegato alla politica”. Nel medesimo passaggio in sala stampa sono intervenuti anche gli onorevoli Vittorio Sgarbi (Alleanza di centro) e Maurizio Lupi (Noi con l'Italia – Usei), che, assieme ai colleghi dei rispettivi schieramenti, formano con i totiani la componente "Noi con l'Italia-Usei-Cambiamo!-Alleanza di Centro".