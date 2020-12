Speranza: "Se verifiche ok, vaccini al via il 27 dicembre"

Per il personale sanitario.

Fuori provincia - "Se tutte le procedure di verifica sul vaccino Pfizer Biontech da parte di Ema e di Aifa saranno completate favorevolmente nelle date previste, l’Italia partirà con le prime vaccinazioni al personale sanitario il 27 Dicembre. Il governo italiano ha lavorato negli ultimi giorni per favorire una simbolica data comune di avvio delle vaccinazioni nell’Unione Europea. Ci vuole ancora molta prudenza e il percorso non sarà breve, ma la strada è quella giusta". Lo annuncia attraverso i social network il ministro della Salute, Roberto Speranza. Anche il presidente Toti nella conferenza stampa di fine giornata aveva accennato alla possible somministrazione dei primi vaccini entro la fine del 2020.