si torna in Zona gialla

si torna in Zona gialla

Fuori provincia - “Serve la massima prudenza se non vogliamo fare di nuovo passi indietro, la zona gialla non significa che il virus è sconfitto”: così il ministro alla Salute Roberto Speranza prima di entrare al Ministero. Le dichiarazioni arrivano a poche ore dal cambio di colore dell’Italia con gran parte delle regioni in colore giallo e un allentamento delle misure. Sicilia e la Provincia autonoma di Bolzano diventeranno arancioni e si uniscono a Puglia, Sardegna e Umbria che lo sono già.