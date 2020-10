Speranza: “Il nuovo Dpcm? Bisogna limitare la curva dei contagi”

Fuori provincia - “Sono giorni difficili perché la curva del contagio cresce nel Mondo e in Europa. Dobbiamo reagire subito e con determinazione se vogliamo evitare numeri insostenibili. Per questo abbiamo firmato un nuovo DPCM con misure restrittive volte a ridurre le occasioni di contagio”: così in un post su Facebook il ministro alla Salute Roberto Speranza.

“Ogni scelta comporta sacrifici e rinunce, ne sono consapevole ma dobbiamo intervenire con fermezza se vogliamo contenere il virus nel tempo che manca all’arrivo di vaccini e cure efficaci e sicuri – aggiunge – In primavera abbiamo dimostrato di essere un grande Paese. Ce la faremo anche questa volta, ma solo con l’indispensabile contributo di tutti”, conclude Speranza.