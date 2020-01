Salvini ridicolizza un disabile sui propri social. Benifei: "Vergogna!"

Fuori provincia - "Il cyberbullo Salvini espone alla gogna mediatica dei suoi follower ringhianti un giovane ragazzo, intervenuto durante il flash mob delle Sardine a San Pietro in Casale, colpevole di essere intervenuto e, soprattutto, di essersi impappinato". L'eurodeputato dem Brando Benifei si scaglia contro Matteo Salvini, che sui propri social ha ridicolizzato un giovane del movimento delle sardine affetto da dislessia per le difficoltà di esposizione che ha mostrato durante un incontro pubblico. "Il ragazzo non solo non è un professionista del comizio a tempo pieno come Salvini, ma ha anche un Disturbo Specifico di Apprendimento che gli dà problemi nell'esposizione - accusa Benifei -. È questo ciò che l’ex ministro ha voluto dileggiare pubblicando il video per cercare qualche click. Vergogna!".