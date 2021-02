Riapertura luoghi di cultura, solo dopo il mese di marzo. E a determinate condizioni

Fuori provincia - Governo e Regioni in videoconferenza con i ministri Gelmini e Speranza, i referenti nazionali dei comuni e delle province per quelle che saranno le prossime decisioni sulla gestione dell'epidemia sanitaria. Si discute a proposito della colorazione delle regioni non prima dello svolgimento di un tavolo tecnico: a quanto pare però c'è già una decisione che vuole andare incontro alle richieste degli esercenti: le chiusure non entreranno più in vigore di domenica ma al lunedì.

Già domani si inizierà ad affinare la bozza del prossimo Dpcm in vigore dal 5 marzo.



"Stiamo lavorando per una graduale riapertura dei luoghi di cultura - ha detto la Ministra Gelmini -. Il ministro Franceschini ha avviato un confronto con il Cts per far in modo che, superato il mese di marzo, si possano immaginare riaperture con misure di sicurezza adeguate. È l'inizio di un percorso ma è un segnale che va nella giusta direzione" - ha fatto sapere poi la ministra che ammonisce: "Non dobbiamo correre il rischio di dare un messaggio sbagliato ai cittadini, bisogna assolutamente scongiurare la terza ondata. Ma lavoriamo, con fiducia, per un graduale, responsabile e attento ritorno alla normalità". Nella riunione da alcune Regioni è venuta la richiesta di un parere del Comitato tecnico-scientifico sull'apertura delle scuole alla luce dell'incidenza della variante inglese.