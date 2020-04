Pucciarelli e Viviani: “Imprese spezzine non hanno ancora visto un euro"

Fuori provincia - “La nostra piena solidarietà a tutti i commercianti e a tutte le imprese della provincia della Spezia che, a 20 giorni dall’uscita del decreto Cura Italia, non hanno ancora visto un euro”.



Lo dichiarano in una nota i parlamentari della Lega Stefania Pucciarelli e Lorenzo Viviani, commentando le misure di sostegno varate dal governo per l’emergenza coronavirus. “La burocrazia rischia di far morire le nostre imprese – proseguono Pucciarelli e Viviani – C’è un urgente bisogno di liquidità, che però con l’ultimo decreto del governo non verrà garantita in tempi rapidi. Chi riuscirà ad accedere agli aiuti si indebiterà ancora di più, visto che stiamo parlando di finanziamenti agevolati e non a fondo perduto. Ancora oggi non sono note le linee guida dettagliate, ma sappiamo già che le imprese potranno avere i prestiti soltanto dopo una lunga trafila burocratica. Ma le risorse servono adesso!”.



“In più le scadenze fiscali attualmente sospese – concludono i parlamentari della Lega – andranno tutte a sommarsi nel periodo estivo, quando è ragionevole pensare che nessun intervento disposto dal decreto liquidità avrà aiutato le imprese. Almeno per una volta riduciamo la burocrazia e sosteniamo subito il nostro tessuto produttivo, prima che sia troppo tardi”.