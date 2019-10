Pucciarelli: "Mozione Segre dimentica cristianofobia"

Fuori provincia - Ieri il Senato della Repubblica ha approvato la mozione della senatrice Liliana Segre, superstite dell'Olocausto, finalizzata all'istituzione di una commissione straordinaria contro odio, razzismo e antisemitismo. Il via libera, diversamente da quanto auspicato dalla proponente - che nel 2018 ha ricevuto alla Spezia il Premio Exodus -, è tuttavia arrivato con un voto non unanime: infatti, a fronte di 151 espressioni favorevoli, ci sono state le 98 astensioni delle forze del centrodestra (Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia). Tra gli interventi in aula, quello della senatrice leghista spezzina Stefania Pucciarelli, presidente della Commissione diritti umani di Palazzo Madama, convinta che “abbiamo già gli strumenti idonei a reprimere queste condotte, semplicemente dobbiamo applicare quanto previsto da leggi, Costituzione e normativa comunitaria e convenzionale”.



“Ben venga l'istituzione di una commissione che affronti questi temi – ha proseguito l'ex consigliere regionale del Carroccio -, ma nell'approvarla così com'è richiesto si rischia da un lato di sovrapporla a organismi già esistenti con ipotetica frammentazione e liquefazione delle responsabilità, dall'altro che possa essere utilizzata in modo strumentale nell'affrontare alcuni argomenti. In ultimo rischia di essere di parte in quanto non affronta in modo puntuale il fenomeno della cristianofobia. I dati del 2019 evidenziano un trend in aumento, con 250mila persone perseguitate e oltre 4mila uccise per la loro fede cristiana”. Poi la senatrice ha alzato il tiro, spiegando che “questi crimini (i crimini d'odio ci cui la commissione tratterà, ndr) non si contrastano eliminando il crocifisso dalle scuole: non ci ci nasconde dietro la laicità dello Stato per giustificare questo atto che porta esclusivamente a cancellare chi siamo. Caro ministro Fioramonti (Pubblica istruzione, ndr), se oggi siamo uno stato laico, se noi donne siamo in quest'aula, se io possono non coprirmi i capelli e il volto e se in questo momento parliamo di tutela delle minoranze e di combattere gli atti di discriminazione, lo possiamo fare grazie a quello che il crocifisso rappresenta”. Infine, assicurata "tutta la mia ammirazione e solidarietà alla senatrice Segre", la senatrice della Lega ha risposto al collega di Italia Viva Davide Faraone, che poco prima aveva accusato fortemente la condotta comunicativa e politica del Carroccio (evocando lo spettro di una "fabbrica d'odio"), dicendo che dall'intervento del renziano "si capisce che uso si voglia fare della commissione, almeno per quanto riguarda la sua parte politica".



N.Re