Pucciarelli (Lega): "Il governo è vicino al territorio"

Fuori provincia - “Il governo è vicino alla Liguria, ai suoi comuni, e alle sue attività turistiche. Infatti ogni provincia riceverà 250 milioni di euro all’anno per interventi di messa in sicurezza di scuole e strade. Molti comuni del nostro territorio con popolazione inferiore ai ventimila abitanti beneficeranno delle risorse stanziate, pari a 400 milioni di euro su scala nazionale, per opere di intervento su scuole, strade e edifici pubblici. La semplificazione delle procedure di assegnazione dei lavori, grazie all’innalzamento a 150mila euro della soglia massima di spesa entro cui è possibile l’assegnazione diretta, ridurrà i tempi di avvio degli interventi e garantirà la reale ricaduta degli investimenti sui territori, perché gli amministratori potranno scegliere aziende locali senza tuttavia venire meno al principio della rotazione. Inoltre sono stati stanziati 8 milioni di euro per la progettazione e il ripristino, in Liguria, di opere a mare danneggiate dai recenti eventi metereologici per i quali è stato indetto lo stato di emergenza. A tal proposito le attività turistico-balneari colpite saranno esentate dal pagamento dei canoni demaniali finché non riceveranno gli indennizzi loro dovuti. Dopo una lunga trattativa con l’UE e una maratona parlamentare che in parte deve ancora concludersi, la manovra di bilancio conferma la vocazione del governo in carica al dialogo, all’ascolto delle esigenze locali, e al rilancio dei territori senza fare alcuna discriminazione in base al colore politico delle amministrazioni. Grazie a questa manovra, così come al decreto Genova, la nostra regione ha tutte le carte in regola per premere sull’acceleratore dello sviluppo e della crescita socioeconomica”. Lo ha dichiarato la senatrice Stefania Pucciarelli, commentando alcune delle misure presenti nel maxiemendamento alla manovra di bilancio votato ieri a maggioranza dall’Aula del Senato.