Pucciarelli: "Auguri al generale Figliuolo, nuovo commissario straordinario per l’emergenza"

Fuori provincia - “La nomina del generale Francesco Paolo Figliuolo quale nuovo commissario straordinario per contrastare la diffusione del Covid rappresenta un positivo cambio di rotta e un passo importante nella lotta a questa pandemia”. Lo rende noto il sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli.



“Il generale Figliuolo, comandante logistico dell’Esercito italiano dal 2018, nel corso della sua brillante carriera ha più volte dato prova di essere in possesso di eccellenti capacità professionali ed organizzative, qualità messe in evidenza anche nella gestione dei nostri militari fin dal primo giorno di questa emergenza sanitaria. Un lavoro straordinario che le nostre forze armate stanno svolgendo con encomiabile impegno, esprimendo, con numeri significativi, capacità diversificate e risorse ingenti a disposizione della collettività. Continueranno a farlo visto che siamo purtroppo ancora nell’emergenza, rispondendo alle necessità e ai bisogni del Paese con una presenza continua e costante, al servizio dei cittadini”, conclude Pucciarelli.