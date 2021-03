Pucciarelli: "Alla Marina vanno il ringraziamento e la stima degli italiani"

Fuori provincia - “La Marina Militare è una componente preziosa e indispensabile nell’ambito dello strumento militare nazionale. Una Forza Armata, da Lei guidata con professionalità e passione, impegnata quotidianamente non solo nell’assolvimento del suo primario compito istituzionale di Difesa Nazionale e Sicurezza Marittima, attraverso le attività di presenza, sorveglianza, deterrenza, proiezione di capacità sul mare e dal mare, ma che opera anche all’estero, rispondendo con efficacia agli obblighi internazionali assunti dal Paese”. Lo ha detto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli nel corso di un incontro avvenuto oggi con il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.

“Una vasta gamma di attività che gli uomini e le donne della Marina Militare assicurano grazie all’altissima professionalità e allo straordinario spirito di servizio, valori riconosciuti e apprezzati non solo dai nostri cittadini ma anche all’estero, ovunque i nostri marinai siano stati impiegati. Una Marina Militare che ha garantito anche nel corso di questa emergenza sanitaria un fondamentale supporto al Paese, impiegando, tra l’altro, i propri medici e infermieri militari a supporto dei colleghi del Servizio Sanitario Nazionale. Rinnovo a Lei, Ammiraglio Cavo Dragone e a tutto il personale della Marina Militare il ringraziamento e la stima degli italiani per le attività svolte e che svolgerete per difendere e tutelare l’Italia, il suo territorio, il suo mare e i suoi interessi vitali", ha concluso Pucciarelli.