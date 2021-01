Pontremolese, Pastorino (Leu): "Raggiungere al più presto raddoppio"

Fuori provincia - "Con la nomina del Commissario straordinario per il completamento del raddoppio della Pontremolese è ancora più chiaro l'impegno per la Liguria da parte del governo, quello delle forze politiche che lo compongono e mio personale per portare a termine opere infrastrutturali fondamentali per il nostro Paese". Lo dichiara il deputato ligure Luca Pastorino, Leu.



"All'ingegner Mariano Cocchetti, designato nel ruolo di commissario, auguro buon lavoro con l'auspicio che l'inserimento nel decreto del presidente del Consiglio del raddoppio della Ferrovia Pontremolese nonché le previste semplificazioni per realizzarle porti al più presto a un risultato a supporto del porto di Spezia e agli abitanti di Liguria e Toscana", conclude Pastorino.